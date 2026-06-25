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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

La desatada celebración de Sudáfrica tras histórica clasificación

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La desatada celebración de Sudáfrica tras histórica clasificación
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Sudáfrica dio el golpe de la jornada de ayer miércoles en la Copa del Mundo 2026 al vencer por 1-0 a Corea del Sur y así superar por primera vez la fase de grupos en un evento planetario.

Fue por eso que la celebración de los "bafana bafana" fue desatada tal como la cuenta oficial del equipo mostró a través de redes sociales.

Al ritmo de música sudafricana, los futbolistas bailaron en el camarín para celebrar la histórica clasificación.

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