La queja del capitán de Irán antes de debutar en el Mundial

El capitán de Irán, Mehdi Taremi, lamentó los problemas logísticos y de visados que han afectado a varios equipos y cuerpos arbitrales en su llegada a Estados Unidos por el Mundial 2026, en la previa del estreno ante Nueva Zelanda.

"No solamente Irán se ha visto impactado, sino el cuerpo arbitral. Siempre, en cualquier torneo, existe tensión. Claro que no es la misma experiencia y no es algo que nos sucede a nosotros solamente, son muchos países los que han tenido problemas de visa", señaló el atacante en conferencia de prensa en Inglewood, Los Angeles.

Taremi sostuvo que las complicaciones "socavan el mensaje de paz de la FIFA" y consideró que se pudo entregar un mejor ambiente para las delegaciones. Además, expresó su deseo de que la situación mejore en futuros torneos internacionales.

La selección iraní evitó referirse directamente a las tensiones geopolíticas entre Washington y Teherán, aunque su capitán subrayó el objetivo deportivo del plantel: "Estamos aquí para jugar fútbol, que puede unir a todos los grupos, amamos a nuestra gente ya sea que se encuentren dentro o fuera de Irán".

Irán llegó este domingo al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles desde Tijuana, en México, donde estableció su base debido a las restricciones de visado impuestas por el Gobierno de Donald Trump para autorizar su estancia en Estados Unidos durante la Copa del Mundo.