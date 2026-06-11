Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago8.7°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Ladislav Krejci adelantó de cabeza a República Checa ante Corea del Sur en el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensor abrió el marcador en Guadalajara.

Ladislav Krejci adelantó de cabeza a República Checa ante Corea del Sur en el Mundial
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

República Checa abrió el marcador ante Corea del Sur gracias a un cabezazo de Ladislav Krejčí dentro del área, en el Estadio Akron de Guadalajara, durante el segundo duelo del Mundial 2026, por la primera fecha del Grupo A. 

Revisa el gol de República Checa (59'): 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada