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Ladislav Krejci adelantó de cabeza a República Checa ante Corea del Sur en el Mundial
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Autor: Redacción Cooperativa
El defensor abrió el marcador en Guadalajara.
El defensor abrió el marcador en Guadalajara.
República Checa abrió el marcador ante Corea del Sur gracias a un cabezazo de Ladislav Krejčí dentro del área, en el Estadio Akron de Guadalajara, durante el segundo duelo del Mundial 2026, por la primera fecha del Grupo A.
Revisa el gol de República Checa (59'):