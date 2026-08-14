Presidente Kast nombró a Francisco Riveros como nuevo ministro del Deporte

El Presidente de la República, José Antonio Kast, nombró al abogado Francisco Riveros Cantuarias como nuevo ministro del Deporte en un cambio de gabinete acotado luego de la renuncia de la exatleta Natalia Duco, quien dejó el cargo en medio de la polémica desatada por la denuncia en su contra ante la Contraloría General de la República por el uso de un auto fiscal para asistir a una actividad recreativa.

Riveros es abogado de profesión y recientemente se desempeñó en un cargo de confianza del mandatario, en el segundo piso de La Moneda, donde ejerció hasta hoy como asesor en la planificación, coordinación y gestión integral de proyectos presidenciales prioritarios de Presidencia.

Junto con su título como abogado, cuenta con diversos postgrados, ente ellos, un magíster en inteligencia artificial en Harvard.

Su vínculo con la actividad deportiva comenzó con el fútbol luego de que Riveros se desempeñara como gerente general del Club Deportivo Palestino entre 2007 y 2009.

Durante el Gobierno de Sebastián Piñera asumió como gerente jurídico y de asuntos corporativos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Además, cuenta con trayectoria académica en la Universidad de Los Andes, donde impartió clases en diplomados vinculados al deporte.