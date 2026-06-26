Leon Goretzka se equivocó de bus y se subió al de Ecuador

Leon Goretzka protagonizó una divertida escena luego de abandonar el estadio, cuando se confundió de transporte y terminó subiéndose al bus de la delegación de Ecuador.

Las imágenes mostraron al volante de Alemania entrando al vehículo equivocado tras la caída ante "La Tri", situación que rápidamente generó risas y comentarios entre los hinchas en redes sociales.

El momento se viralizó en la previa de la salida de ambas delegaciones, con Goretzka como inesperado protagonista de una de las escenas más curiosas de la jornada mundialista.