"Sin pudor": PC rechaza artículo del Gobierno ante el TC para eliminar reconexión gratuita ante catástrofe

la diputada del Partido Comunista, Sofía González, calificó como "sin pudor" que el Gobierno haya recurrido al Tribunal Constitucional (TC) para pedir que se elimine de la megarreforma la norma que permite la reconexión gratuita de luz y agua a hogares afectados por catástrofes en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.

Se trata del artículo 31, que obliga a las empresas distribuidoras de electricidad y sanitarias a reponer sin costo los suministros que hayan sido suspendidos por falta de pago en viviendas afectadas por las emergencias.

La presentación del Ejecutivo sostiene que la disposición vulnera el artículo 69 de la Constitución, debido a que fue incorporada durante la discusión legislativa sin mantener una relación directa con las ideas matrices del proyecto de reconstrucción. El TC deberá ahora resolver el requerimiento.

La diputada González cuestionó el requerimiento y señaló que el "el Gobierno se pone en evidencia cuando, sin pudor, lleva al TC el artículo que busca la reposición de servicios básicos para las familias que han sido víctimas de una catástrofe".

"La verdad es que no se explica que planteen que esta disposición no tiene que ver con la idea matriz del proyecto", agregó la parlamentaria.

Desde Renovación Nacional, el diputado Eduardo Durán, señaló que "la megarreforma de reconstrucción no era la vía legal ni técnica para introducir a la fuerza una indicación de este tipo. Sin embargo, las reglas del juego no pueden ser una excusa para no hacer nada", afirmó.

El legislador llamó al Gobierno a liderar "una iniciativa legal exclusiva que garantice de forma seria y responsable la mantención y reconexión de los servicios básicos para quienes lo han perdido todo".

TC eliminó artículos relacionados con resoluciones ambientales

La controversia ocurre luego de que el TC se pronunciara sobre otras disposiciones de la megarreforma. Entre ellas, eliminó los artículos 12 y 13, que contemplaban compensaciones para titulares de proyectos cuyas Resoluciones de Calificación Ambiental fueran anuladas por la justicia.

El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, indicó que dichos artículos correspondían a "una ilegalidad flagrante cometida por el ministro Quiroz y creo que esto tiene que ameritar alguna respuesta del Gobierno. Revertir algunas medidas de la megarreforma es fundamental".

"Se le dijo en todos los espacios de conversación que era abiertamente inconstitucional ciertos artículos, sobre todo los que dicen relación con la restitución de gastos frente a un permiso ambiental anulado. Y eso creemos que es muy peligroso: un ministro de Hacienda que cruza el límite de la Constitución es muy peligroso para el fisco", aseguró.

En materia tributaria, el organismo mantuvo el régimen de invariabilidad para grandes inversiones, pero limitó su alcance al eliminar la facultad de la cartera de Hacienda para extender el beneficio y excluir su aplicación a los denominados "proyectos conexos".

Ante dicha decisión, el senador Matías Walker de (Demócratas) aseveró que "el hecho de celebrar un contrato de inversión con un inversionista en particular, que invierta respecto de un proyecto específico y que se le garantice invariabilidad tributaria, rige para ese proyecto específico".

"Y así lo ratificó el TC. Señaló que no puede extenderse a inversiones y proyectos conexos, pero la base de la invariabilidad, el TC la acogió", complementó.