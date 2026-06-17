Los padres de Diogo Jota acompañarán a Portugal en su debut en el Mundial 2026

Los padres del fallecido internacional portugués Diogo Jota, Joaquim e Isabel Silva, acompañarán este miércoles a la selección de Portugal en su debut en el Mundial de 2026, tras ser invitados por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) para asistir al encuentro contra la República Democrática del Congo en Houston.

La FPF informó en un comunicado de que los progenitores del exjugador viajaron a Estados Unidos el pasado lunes por invitación del organismo federativo y fueron recibidos el martes por su presidente, Pedro Proença, junto al resto de la dirección de la entidad y la delegación portuguesa desplazada al torneo.

Durante el encuentro también intercambiaron unas palabras con la ministra portuguesa de Cultura, Juventud y Deporte, Margarida Balseiro Lopes, y con el embajador de Portugal en Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes.

Joaquim e Isabel Silva presenciarán desde las gradas del Reliant Stadium de Houston el primer partido de Portugal en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, en un homenaje permanente a la memoria de su hijo.

Al anunciar la convocatoria mundialista, el seleccionador portugués, Roberto Martínez, aseguró que Portugal estaría representada por "26 jugadores más uno", en alusión a la presencia simbólica de Diogo Jota en el espíritu del equipo. Además, el nombre del exdelantero figura en el brazalete conmemorativo que los integrantes de la selección han decidido portar durante el torneo.