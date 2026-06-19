Lula ironizó con convocatoria de Neymar al Mundial: "Es el primer futbolista home office"

El presidente de Brasil Lula da Silva ironizó este viernes sobre la convocatoria del lesionado Neymar a la selección brasileña para el Mundial de Norteamérica y calificó al jugador de Santos como el primer futbolista "home office" llamado para la competición.

"Neymar ni está jugando. Neymar es el primer convocado home office en el mundo", aseguró el líder en un acto oficial en la ciudad de Belo Horizonte, al contradecir a un niño que le manifestó su admiración por el atacante, del que dijo que espera verlo brillar en la cita planetaria.

Lula admitió que el título con el que se refirió al delantero lesionado, que no disputa un partido hace más de un mes lo tomó de un mensaje que recibió en internet.

El mandatario, reconocido aficionado del fútbol, agregó que, al paso que van las cosas, "algún día montaremos una selección con inteligencia artificial en la que incluiremos a once Pelés".

Este miércoles, tras el empate de la "Canarinha" y la brillante actuación de Lionel Messi en la goleada de Argentina a Argelia, el jefe de estado también fue sarcástico al afirmar que había que convencer al astro argentino a jugar con Brasil.

"¿Cuál es el pronóstico de ustedes para el próximo partido de Brasil? (este viernes frente a Haití)... Yo estaba pensando en contratar a Messi para jugar en Brasil", bromeó en una conversación con periodistas.

Neymar, que fue convocado por Carlo Ancelotti pese a luchar contra diferentes lesiones en los últimos meses, se perdió el primer partido de la Canarinha contra Marruecos y ni siquiera viajó a Philadelphia para el cotejo de este viernes ante Haití.

"Neymar permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación", informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en un comunicado al referirse a la situación del futbolista de Santos, que recién el miércoles entrenó por primera vez junto con sus compañeros desde que fue convocado.

El exatacante de Barcelona y Paris Saint Germain se lesionó el pasado 17 de mayo durante un encuentro del Brasileirao, un día antes de que Ancelotti lo incluyese en su lista de convocados para el Mundial.

Neymar, de 34 años, no juega con la selección mayor desde el 17 de octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda con la 'Seleção' en un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay en Montevideo.