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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Magalhaes puso el descuento paraguayo y Reyna cerró la goleada de EE.UU.

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El partido en Los Angeles tuvo anotaciones hasta el último minuto.

Magalhaes puso el descuento paraguayo y Reyna cerró la goleada de EE.UU.
 EFE
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Pese al duro resultado final, Paraguay celebró su primer gol en la Copa del Mundo 2026 con la aparición de Mauricio Magalhaes a los 72' para descontar en lo que era el 3-1 parcial para Estados Unidos en el debut.

Sin embargo, Giovanni Reyna se lució con un golazo de borde externo —en un tiro conocido como "trivela"— para decretar el 4-1 norteamericano en la última jugada del encuentro (90+7').

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