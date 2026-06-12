Magalhaes puso el descuento paraguayo y Reyna cerró la goleada de EE.UU.

Pese al duro resultado final, Paraguay celebró su primer gol en la Copa del Mundo 2026 con la aparición de Mauricio Magalhaes a los 72' para descontar en lo que era el 3-1 parcial para Estados Unidos en el debut.

Sin embargo, Giovanni Reyna se lució con un golazo de borde externo —en un tiro conocido como "trivela"— para decretar el 4-1 norteamericano en la última jugada del encuentro (90+7').