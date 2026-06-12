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Magalhaes puso el descuento paraguayo y Reyna cerró la goleada de EE.UU.
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El partido en Los Angeles tuvo anotaciones hasta el último minuto.
El partido en Los Angeles tuvo anotaciones hasta el último minuto.
Pese al duro resultado final, Paraguay celebró su primer gol en la Copa del Mundo 2026 con la aparición de Mauricio Magalhaes a los 72' para descontar en lo que era el 3-1 parcial para Estados Unidos en el debut.
Sin embargo, Giovanni Reyna se lució con un golazo de borde externo —en un tiro conocido como "trivela"— para decretar el 4-1 norteamericano en la última jugada del encuentro (90+7').