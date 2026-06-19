Mala noticia para el anfitrión: Crack estadounidense se perderá duelo ante Australia
El delantero Christian Pulisic sufrió molestias físicas que lo incapacitaron para el encuentro ante los oceánicos.
El delantero Christian Pulisic sufrió molestias físicas que lo incapacitaron para el encuentro ante los oceánicos.
Estados Unidos sumó una mala noticia a solo horas del duelo contra Australia por el Grupo D del Mundial de Norteamérica, ya que perdió a su delantero estrella Christian Pulisic por una lesión muscular.
El atacante de AC Milan, que fue un punto alto en la goleada 4-1 en el debut ante Paraguay, no logró superar una molestia en uno de sus gemelos y será reemplazado por Ricardo Pepi en el once inicial de los dirigidos por Mauricio Pochettino.
Estados Unidos formará con: Matt Freese; Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman; Tyler Adams; Weston McKennie, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun, Sergiño Dest.
Mientras que Australia arrancará con: Patrick Beach; Jordan Bos, Cameron Burgess, Harry Souttar, Alessandro Circati, Jacob Italiano; Nishan Velupillay, Paul Okon-Engstler, Aiden O'Neill, Matthew Leckie; Mohamed Touré.