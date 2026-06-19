Mala noticia para el anfitrión: Crack estadounidense se perderá duelo ante Australia

Estados Unidos sumó una mala noticia a solo horas del duelo contra Australia por el Grupo D del Mundial de Norteamérica, ya que perdió a su delantero estrella Christian Pulisic por una lesión muscular.

El atacante de AC Milan, que fue un punto alto en la goleada 4-1 en el debut ante Paraguay, no logró superar una molestia en uno de sus gemelos y será reemplazado por Ricardo Pepi en el once inicial de los dirigidos por Mauricio Pochettino.

Estados Unidos formará con: Matt Freese; Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman; Tyler Adams; Weston McKennie, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun, Sergiño Dest.

Mientras que Australia arrancará con: Patrick Beach; Jordan Bos, Cameron Burgess, Harry Souttar, Alessandro Circati, Jacob Italiano; Nishan Velupillay, Paul Okon-Engstler, Aiden O'Neill, Matthew Leckie; Mohamed Touré.