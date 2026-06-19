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deportes

Copa del Mundo

Grupo D

Lincoln Financial Field, Filadelfia

19/06/2026

Brasil

DT: Carlo Ancelotti

- - -

Árbitro:

Haití

DT: Sébastien Migné

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Minuto a minuto

| Por ✉️ Octavio Gutiérrez
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