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Tópicos:
Deportes
| Mundial 2026
| Fase Grupal
Marcador Virtual: Brasil vs. Haití
Marcador
Ficha
Copa del Mundo
Grupo D
Lincoln Financial Field, Filadelfia
19/06/2026
Brasil
DT:
Carlo Ancelotti
-
-
-
Árbitro:
Haití
DT:
Sébastien Migné
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Octavio Gutiérrez
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Copa del Mundo
Grupo D
Lincoln Financial Field, Filadelfia
19/06/2026
Brasil
DT:
Carlo Ancelotti
-
-
-
Árbitro:
Haití
DT:
Sébastien Migné
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Octavio Gutiérrez
... Cargando Contenido
Campeonato
Copa del Mundo
Fecha y hora
19/06/2026
Lugar
Lincoln Financial Field, Filadelfia
Árbitro
Alineaciones
Brasil
Haití
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Brasil
Haití
Tarjetas Amarillas
Brasil
Haití
Tarjetas Rojas
Brasil
Haití
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