Leiva: Es innecesaria una discusión constitucional por seguridad, lo que quieren es polarizar

El diputado Raúl Leiva (PS) aseguró este sábado que la intención del Gobierno de generar una discusión constitucional en materia de seguridad es "redundante y absolutamente innecesario" porque, a su juicio, lo que se busca es "polarizar y entrar en un debate político ideológico" que no responde a solucionar la emergencia actual del país.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara cuestionó la presentación de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), argumentando que los anuncios "que planteó el Presidente dan cuenta de ideas a aplicar, con líneas muy gruesas, (pero) no existe un detalle ni fundamentos legales".

"Lo que se plantea es modificar la Constitución para establecer que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, (pero) eso está literal y expresamente establecido en el artículo primero, inciso quinto de nuestra Constitución. No es cualquier artículo, es el primero, es el fundante de las bases de la institucionalidad", apuntó el parlamentario.

"Lo que también se esboza como idea es crear un nuevo estado de excepción constitucional, que también implicaría modificar la Constitución y la ley 18.415 para crear un nuevo estado que no sabemos cuál es el objetivo. No se entiende por qué crear un nuevo estado de excepción constitucional si hoy día los elementos y las materias existen", puntualizó.

"Llama la atención cuando en esta agenda más bien comunicacional lo que se plantea es que cambió la mano ahora. Eso no se entiende más que una faceta comunicacional de generar o de dar señales de autoridad, como reiteradamente plantea el Gobierno", fustigó el diputado Leiva. (Foto: ATON)

Para Leiva, lo que se requiere actualmente "es implementar lo que hoy día existe, y particularmente las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) en materia general están en segundo trámite constitucional en el Senado y lo que debiera hacer es imprimir urgencia a ese proyecto de ley para poder sacarlo luego".

Sin embargo, "generar una discusión constitucional con un tema tan prioritario para la ciudadanía como es seguridad, es inconducente, redundante y absolutamente innecesario, pero estamos absolutamente llanos también a discutirlo en el Congreso. Nos parece que lo importante es acelerar medidas", enfatizó el militante socialista.

A renglón seguido, el abogado sostuvo que el reciente anuncio del Gobierno "más que abrir una discusión constitucional, a nuestro juicio, parece que algunos lo que quieren es polarizar, entrar a un debate político ideológico, porque las bases de la institucionalidad eso son, y creo que eso no es bueno para el país ni se hace cargo de la urgencia, de la emergencia que hoy día existe en Chile en materia de seguridad".

Finalmente, el diputado subrayó que para perseguir al crimen organizado de verdad se requiere "el alzamiento del secreto bancario desde el punto de vista administrativo" para poder "reaccionar antes y seguir la huella del dinero".

Subsecretario Pavez: Vamos a proponer una forma institucional de dar marco a las FF.AA. en materia de seguridad pública

Por otro lado, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la iniciativa para contemplar el estado de excepción constitucional para enfrentar la situación en barrios más críticos, con el fin de que las Fuerzas Armadas participen en el apoyo a las policías.

"Hay fenómenos nuevos que implican la necesidad de evaluar de qué forma las Fuerzas Armadas pueden colaborar con fenómenos que no existían al momento de la dictación de nuestra Constitución. Por ejemplo, el crimen organizado", afirmó.

En ese sentido, explicó que, "a pesar de que las Fuerzas Armadas colaboran cuando hay estado de excepción constitucional en materias de seguridad, en caso de estado de catástrofe, lo que vamos a proponer es una forma institucional de dar un marco a la actividad de las Fuerzas Armadas específicamente en materias de seguridad pública, que después a través de un instrumento de rango legal se defina operativamente la forma de esa colaboración".

No obstante, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi (ind), fue crítico con la medida: "A mí un quinto estado de excepción no me seduce como para pensar que es la verdadera solución. La pregunta es: ¿sacar los militares a la calle, realmente están preparados? Son todos los puntos que hay que evaluar".

"Además, que tenemos que resolver antes una serie de cosas como, por ejemplo, las reglas del uso de la fuerza, para que ellos puedan cumplir estas funciones", agregó.

Por su parte, el senador Cristián Vial (ind-Republicanos) respaldó la medida y aseguró que "lo que quiere hacer el Gobierno es subir el estándar de seguridad pública a nivel constitucional. Eso parece correcto. Las aprehensiones que deben ser, por ejemplo, el uso, el empleo de las Fuerzas Armadas en orden público, no debiera ser. No tienen las capacidades las Fuerzas Armadas, el entrenamiento, y tampoco tienen su doctrina alineada con eso".