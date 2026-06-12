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deportes

Grupo B

Estadio SoFi

12/06/2026

Estados Unidos

DT: Mauricio Pochettino

- - -

Árbitro:

Paraguay

DT: Gustavo Alfaro

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Minuto a minuto

| Por ✉️ Por Francisco Cubillos
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