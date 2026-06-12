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Tópicos:
Deportes
| Mundial 2026
| Fase Grupal
Marcador Virtual: Estados Unidos vs. Paraguay
Marcador
Ficha
Grupo B
Estadio SoFi
12/06/2026
Estados Unidos
DT:
Mauricio Pochettino
-
-
-
Árbitro:
Paraguay
DT:
Gustavo Alfaro
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Por Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Grupo B
Estadio SoFi
12/06/2026
Estados Unidos
DT:
Mauricio Pochettino
-
-
-
Árbitro:
Paraguay
DT:
Gustavo Alfaro
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Por Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Campeonato
Fecha y hora
12/06/2026
Lugar
Estadio SoFi
Árbitro
Alineaciones
Estados Unidos
Paraguay
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Estados Unidos
Paraguay
Tarjetas Amarillas
Estados Unidos
Paraguay
Tarjetas Rojas
Estados Unidos
Paraguay
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