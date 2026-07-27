Vallejo y proyecto "escucha su corazón": Lo que se esconde detrás es un odio profundo a las mujeres

La exvocera de Gobierno, Camila Vallejo, cuestionó el proyecto presentado por parlamentarios libertarios y republicanos que busca que las mujeres, antes de acceder al aborto en alguna de sus tres causales que estipula la ley, escuchen el latido del corazón del feto y en caso de no hacerlo se les niegue el procedimiento.

En el podcast Animales Políticos, la militante comunista recalcó que "el gobierno se abrió a discutir eso, es la misma receta de siempre. Ponen algo escandaloso, discutámoslo y van corriendo el cerco. Después no nos damos cuenta y ya naturalizamos posiciones ultra conservadoras".

"Probablemente lleguen a decir 'ya no es sobre las causales de inviabilidad fetal o riesgo de la madre'. Hasta el momento lo que importa en la conversación es el feto, no la mujer. Van a tratar de legitimar que, en el caso de violación, el feto no es inviable", agregó.

"Lo que se esconde detrás de esta conversación no es la defensa de la vida de los niños, sino estarían defendiendo la vida de los niños palestinos o los niños migrantes. Lo que se esconde tras de eso es un odio profundo a las mujeres y sus posibilidades de tener libertades y derechos", recalcó la exautoridad.

Sobre el actual gobierno, Vallejo recalcó que "hubo una gran estafa: la promesa de la seguridad. Lo que más movilizó, a mi modo de ver, en el voto hacia la candidatura de Kast fue la promesa del orden, control, seguridad, que prácticamente iba a poner una mano dura tal que iban a bajar drásticamente los homicidios. Lo que vimos ahí fue más bien improvisación".

"La promesa de seguridad fue el anzuelo para captar votos, para captar la conexión con esa gente que se sentía como abandonada por los temas de inseguridad. Pero al final, todo eso fue una improvisación, una promesa que hasta el momento no se ha cumplido y la gente lo está sintiendo", manifestó.

Sobre su futuro en la política, la exministra dijo que "decidí tomar estos meses para estar con mi familia, estar con mi bebé, estar con mi hija que está en la adolescencia. También pensar qué es lo que quiero, qué proyectos tomar y ahí he ido avanzando. Pero sin alejarme tanto del acontecer nacional, estoy muy atenta siempre a lo que está pasando, me preocupa lo que le pasa a mi país. Creo que estamos viviendo una fase de mucho retroceso y espero que no dure mucho, por el bien del país".

"Yo decidí hace rato no volver al Parlamento. Tampoco como senadora. Está muy intoxicado el debate ahí", puntualizó.