Presidente Kast arribó a Lima para asistir a la asunción presidencial de Keiko Fujimori

El Presidente José Antonio Kast aterrizó este lunes en la Base Aérea del Callao, en Lima, para participar en las ceremonias oficiales del traspaso de mando en Perú.

La visita de la delegación chilena busca acompañar el inicio de la gestión de Keiko Fujimori y fortalecer el diálogo bilateral en un momento clave para el país vecino, marcado por la búsqueda de estabilidad política e institucional tras los sucesivos cambios de gobierno en los últimos años.

A su llegada al terminal aéreo militar, el jefe de Estado fue recibido con honores oficiales rendidos por el ministro de Defensa del Perú.

El Mandatario encabeza una comitiva oficial integrada por diplomáticos y figuras políticas de trayectoria, entre las que destacan el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el excanciller José Miguel Insulza, el senador Manuel José Ossandón (RN) y el otrora ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín.

Las actividades oficiales en la capital peruana se iniciarán durante la noche con un encuentro de carácter privado en la residencia oficial de Chile en Perú. La recepción será encabezada por el Presidente junto a la primera dama, María Pía Adriasola, y contará con la presencia de los miembros de la comitiva e invitados especiales.

Agenda de reuniones bilaterales en Lima

El programa de trabajo contempla también citas bilaterales previas a la ceremonia de cambio de mando.

A primera hora de la mañana (08.00 hora de Perú / 09.00 hora de Chile), Kast sostendrá una reunión de trabajo con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, quien también viaja a Lima para participar en los actos oficiales.

Posteriormente, a las 09:45 hora local (10:45 en Chile), se llevará a cabo el encuentro bilateral principal entre el Mandatario chileno y Fujimori.

En esta cita participarán además el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna y el embajador de Chile en Perú, Milenko Skoknic, con el objetivo de abordar los principales temas de la agenda común entre ambas naciones.