Claudio Bravo y el fichaje de Vozinha en Colo Colo: Pone el nombre del fútbol chileno en todo el mundo

Claudio Bravo, leyenda de La Roja e histórico exportero de Colo Colo, habló del fichaje de Vozinha, figura con Cabo Verde en el Mundial, y afirmó que la movida del cuadro albo pone el nombre del fútbol chileno "en todo el mundo".

"Gracias a este fichaje, pones el nombre del fúbol chileno prácticamente en todo el mundo", aseguró Bravo en su rol de comentarista en ESPN Chile.

Además, el bicampeón de América con La Roja añadió que "desde el punto mediático, me parece una llegada positiva porque refresca hacia el exterior lo que significa el fútbol chileno".

"La llegada de Vozinha aparece en los portales (de noticias) en todo el mundo. Es llamativo", agregó Bravo.

Pese a sus dichos, el exportero había cuestionado hace un par de días la búsqueda de un guardameta por parte del cuadro albo, ya que interfería con la titularidad del canterano Gabriel Maureira.

En cuanto al arquero caboverdiano, este postergó su llegada a Chile, que estaba estipulada durante este martes, ya que experimentó un retraso en su viaje por la gestión de visas y permisos de trabajo necesarios para integrarse al plantel.