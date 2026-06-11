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Tópicos:
Deportes
| Mundial 2026
| Fase Grupal
Marcador Virtual: México vs. Sudáfrica
Marcador
Ficha
Copa del Mundo
Grupo A
Estadio Azteca
11/06/2026
México
DT:
Javier Aguirre
-
-
-
Árbitro:
Sudáfrica
DT:
Hugo Broos
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Octavio Gutiérrez
... Cargando Contenido
Copa del Mundo
Grupo A
Estadio Azteca
11/06/2026
México
DT:
Javier Aguirre
-
-
-
Árbitro:
Sudáfrica
DT:
Hugo Broos
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Octavio Gutiérrez
... Cargando Contenido
Campeonato
Copa del Mundo
Fecha y hora
11/06/2026
Lugar
Estadio Azteca
Árbitro
Alineaciones
México
Sudáfrica
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
México
Sudáfrica
Tarjetas Amarillas
México
Sudáfrica
Tarjetas Rojas
México
Sudáfrica
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