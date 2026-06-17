Marko Arnautovic selló el triunfo de Austria sobre Jordania en el Mundial 2026

El delantero Marko Arnautovic cambió la cara de Austria con su ingreso en el segundo tiempo y selló el triunfo por 3-1 sobre Jordania en San Francisco, por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Arnautovic fue protagonista, ya que tuvo un gol anulado; participó en la jugada del autogol que significó el 2-1 para Austria, y terminó por liquidar a los de Medio Oriente con un penal en el último minuto (90+12').

Revisa las acciones de Arnautovic y el gol de la victoria: