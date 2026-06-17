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Marko Arnautovic selló el triunfo de Austria sobre Jordania en el Mundial 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El veterano delantero se convirtió en la figura del partido.
El veterano delantero se convirtió en la figura del partido.
El delantero Marko Arnautovic cambió la cara de Austria con su ingreso en el segundo tiempo y selló el triunfo por 3-1 sobre Jordania en San Francisco, por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026.
Arnautovic fue protagonista, ya que tuvo un gol anulado; participó en la jugada del autogol que significó el 2-1 para Austria, y terminó por liquidar a los de Medio Oriente con un penal en el último minuto (90+12').
Revisa las acciones de Arnautovic y el gol de la victoria: