Marruecos selló su cupo en 16avos del Mundial tras sufrida remontada ante Haití

La selección de Marruecos selló este miércoles su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tras una sufrida remontada por 4-2 sobre una combativa Haití en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, por el cierre del Grupo C.

Con el triunfo, la escuadra africana terminó en el segundo lugar del Grupo C, con siete puntos, igualado con el líder Brasil, aunque con peor diferencia de gol.

En la siguiente fase, los marroquíes se medirán con el primer lugar del Grupo F.

Marruecos afrontaba el duelo como favorito en Atlanta, pero fue sorprendido por los haitianos, que se despidieron dejando una imagen digna en el torneo, pese a no haber sumado ningún punto en la fase grupal.

La apertura de la cuenta llegó a los 10 minutos. Tras un enredo en la salida marroquí, Haití recuperó la pelota y Lenny Joseph metió un taconazo en el área, superando al arquero Bono.

Marruecos reaccionó pasada la media hora, con un gol del capitán Achraf Hakimi en la boca del arco (39'), pero Haití no bajó los brazos y volvió a impactar, con un espectacular derechazo de Wilson Isidor desde fuera del área (43').

Sin embargo, los africanos tuvieron la última palabra y evitaron irse golpeados al descanso, con el empate de Ismael Saibari, con un fuerte remate tras centro de Hakimi (45+1').

En la segunda parte, Marruecos despertó y asedió con todo para quedarse con la victoria, pero Haití ofreció fuerte resistencia.

Finalmente, Soufiane Rahimi, en un tiro de esquina, capturó el rebote en el área y soltó un derechazo para el 3-2 parcial (77').

Y antes del final del tiempo reglamentario, Rahimi llegó hasta línea de fondo y asistió a Gessime Yassine para el 4-2 definitivo (89').

Marruecos conocerá a su rival este jueves, cuando se resuelva el Grupo F, que integran Países Bajos, Japón, Suecia y la eliminada Túnez.