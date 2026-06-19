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Matheus Cunha soltó un zurdazo para estirar la ventaja de Brasil sobre Haití
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El delantero se escapó en el área y soltó el remate para el segundo del Scratch.
El delantero se escapó en el área y soltó el remate para el segundo del Scratch.
La selección de Brasil estiró a 2-0 la ventaja sobre Haití en Filadelfia, en la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, con un golazo de zurda de Matheus Cunha.
El delantero recibió la asistencia de Vinicius en un contragolpe, se escapó de la débil defensa haitiana y soltó un zurdazo en el área, batiendo al arquero Johnny Placide (36').
Revisa el golazo de Cunha para Brasil ante Haití: