Matheus Cunha soltó un zurdazo para estirar la ventaja de Brasil sobre Haití

La selección de Brasil estiró a 2-0 la ventaja sobre Haití en Filadelfia, en la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, con un golazo de zurda de Matheus Cunha.

El delantero recibió la asistencia de Vinicius en un contragolpe, se escapó de la débil defensa haitiana y soltó un zurdazo en el área, batiendo al arquero Johnny Placide (36').

Revisa el golazo de Cunha para Brasil ante Haití: