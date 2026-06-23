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Maxi Falcón apareció en el Mundial para apoyar a Uruguay
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El exdefensor de Colo Colo asistió al duelo de la Celeste ante Cabo Verde.
El exdefensor de Colo Colo asistió al duelo de la Celeste ante Cabo Verde.
El defensor uruguayo Maximiliano Falcón asistió el pasado domingo a la Copa del Mundo para presenciar el duelo que la Celeste jugó ante Cabo Verde y que terminó con empate 2-2.
La esposa del hoy jugador de Inter Miami, Florencia Pouso, subió imágenes de ambos en redes sociales vestidos de celestes.
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