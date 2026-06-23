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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Maxi Falcón apareció en el Mundial para apoyar a Uruguay

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exdefensor de Colo Colo asistió al duelo de la Celeste ante Cabo Verde.

Maxi Falcón apareció en el Mundial para apoyar a Uruguay
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El defensor uruguayo Maximiliano Falcón asistió el pasado domingo a la Copa del Mundo para presenciar el duelo que la Celeste jugó ante Cabo Verde y que terminó con empate 2-2.

La esposa del hoy jugador de Inter Miami, Florencia Pouso, subió imágenes de ambos en redes sociales vestidos de celestes.

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