Maxi Falcón apareció en el Mundial para apoyar a Uruguay

El defensor uruguayo Maximiliano Falcón asistió el pasado domingo a la Copa del Mundo para presenciar el duelo que la Celeste jugó ante Cabo Verde y que terminó con empate 2-2.

La esposa del hoy jugador de Inter Miami, Florencia Pouso, subió imágenes de ambos en redes sociales vestidos de celestes.

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