Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal
Mbappé superó a Messi con tremendo golazo ante Senegal
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El delantero francés puso el 3-1 ante Senegal con un gran disparo desde fuera del área.
El delantero francés puso el 3-1 ante Senegal con un gran disparo desde fuera del área.
El delantero Kylian Mbappé anotó dos goles ante Senegal y superó a Lionel Messi en el listado de máximos artilleros de los Mundiales, con 14 conquistas. También dejó atrás con sus cifras a Pelé y a Just Fontaine, igualando a Gerd Muller.
Revisa el segundo gol: