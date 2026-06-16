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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Mbappé superó a Messi con tremendo golazo ante Senegal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero francés puso el 3-1 ante Senegal con un gran disparo desde fuera del área.

Mbappé superó a Messi con tremendo golazo ante Senegal
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El delantero Kylian Mbappé anotó dos goles ante Senegal y superó a Lionel Messi en el listado de máximos artilleros de los Mundiales, con 14 conquistas. También dejó atrás con sus cifras a Pelé y a Just Fontaine, igualando a Gerd Muller.

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