Messi, el crack que cumple 39 años y quiere seguir rompiendo récords en el Mundial

Lionel Messi cumplió 39 años en pleno Mundial de Norteamérica, donde ha alcanzado algunos de los pocos récords que le faltaban, y tiene la mira puesta en dos desafíos que se mantienen imbatibles desde hace décadas.

Con el triplete que le convirtió a Argelia en el triunfo 3-0 en el debut del combinado trasandino el pasado martes, Messi igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico en Copas del Mundo con 16 tantos y batió el récord de Pelé en participaciones de gol en citas planetarias (24 contra 22)

El doblete de este lunes ante Austria elevó la cifra a 18 y lo dejó como líder absoluto, superando también a la brasileña Marta, que anotó 17 en Mundiales femeninos.

Esa no fue la única marca que batió, ya que el triunfo ante los europeos fue su decimoctava victoria en el certamen, una más que Klose, poseedor del récord hasta esta semana.

El encuentro ante el "Wunderteam" representó además su sexto partido consecutivo en el que marcó por la cita planetaria (estadística que incluye los últimos cuatro encuentros de Catar 2022), lo que le permitió igualar un récord en poder del francés Just Fontaine y el brasileño Jairzinho.

Además, amplió la diferencia con el resto en dos categorías en las que ya lideraba tras coronarse en territorio asiático, siendo el jugador con más partidos (28) y más minutos disputados en Copas del Mundo (2.495), en las que lo siguen el alemán Lothar Matthäus (25) y el italiano Paolo Maldini (2.217) respectivamente.

Tras asegurar la clasificación a la próxima fase a falta de un partido de la fase de grupos, Messi tiene ahora la mira en dos marcas que todavía no ha logrado alcanzar.

La que más posibilidades tiene de lograr es la de máximo asistidor del certamen, marca que ostenta Pelé con 10, mientras que el argentino tiene ocho, igualado con otro astro del país sudamericano, el histórico Diego Maradona.

El desafío más difícil del capitán albiceleste en cuanto a registros históricos es una marca lograda por Fontaine en Suecia 1958: 13 goles en un solo torneo.

Messi cuenta con la ventaja de que el Mundial de Norteamérica ofrece la posibilidad de disputar un total de ocho partidos, mientras que Fontaine logró su récord en tan solo seis encuentros. Pese a esto, el argentino cuenta con una dura competencia, ya que jugadores como el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland también tuvieron un comienzo arrollador y ya cuentan con cuatro tantos cada uno.

Un curioso récord negativo

Más allá de las marcas que ha alcanzado y las que tiene en la mira, el atacante de Inter Miami también batió un inesperado récord negativo durante el choque ante Austria de este lunes: ningún jugador erró tantos penales en la historia de los Mundiales.

En Rusia 2018, el portero islandés Hannes Halldosrson contuvo un tiro cruzado a "La Pulga" en un partido que terminó 1-1.

En Catar 2022, por la tercera fecha de la fase de grupos, el polaco Wojciech Szczęsny frenó otro tiro al palo derecho, aunque esa atajada no cambió la tendencia del encuentro y Argentina ganó 2-0.

Este lunes, el portero Alexander Schlager vio pasar el tiro del capitán mientras el balón se iba desviado a centímetros de su palo izquierdo.

Así desperdició la posibilidad de abrir el marcador, pero lo hizo minutos después con un remate de zurda que abrió el camino para la clasificación de la "Albiceleste" y le permitió festejar su cumpleaños 39 como máximo goleador en la historia de los Mundiales.