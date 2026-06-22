Messi tras hacer historia: Estoy cansado, pero espero celebrar esto con mis compañeros

Lionel Messi afirmó estar "feliz" y también "cansado" luego de la victoria 2-0 de Argentina sobre Austria, partido en el que hizo historia al convertirse, con 18 goles, en el máximo artillero de los Mundiales.

El capitán de la Albiceleste anotó los dos tantos del encuentro disputado en Arlington, Texas, y además quedó en la cima de la tabla de goleadores del Mundial 2026, con cinco conquistas en lo que va del torneo.

"Estoy muy feliz por el triunfo, fue un triunfo importantísimo, un partido muy duro y muy trabajado que nos da tranquilidad para lo que viene", dijo Messi tras el compromiso.

El "10" argentino destacó que el resultado dejó a su selección con seis puntos y la clasificación asegurada: "Este es el Mundial y todo es muy intenso e igualado, pero estamos felices de sumar seis puntos y conseguir la clasificación".

Pese a su nuevo récord, Messi intentó restarle dramatismo al hito y reconoció el desgaste físico: "No me imaginé empezar así. Estoy cansado, pero espero poder celebrar esto con mis compañeros".

Consultado por si ve algún favorito en el torneo, el capitán argentino fue sincero: "No tengo favoritos, ahora estoy cansado por el esfuerzo de hoy y la verdad me cuesta pensar".