Comisión revisora recomendó que la Sala de la Cámara rechace la AC contra Grau

La comisión revisora de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau recomendó a la Sala de la Cámara de Diputados rechazar el libelo.

Hubo sólo un voto a favor de la AC: del republicano Luis Sánchez; además de la abstención de Joanna Pérez (Demócratas); y los votos en contra de Carlos Bianchi (bancada PPD), Marcela Hernando (Partido Radical) y Alejandro Bernales (Partido Liberal).

Esta decisión se da en la misma jornada en que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en su informe semestral, detalló que no se identifica una "inconsistencia aritmética" en las proyecciones del cuarto trimestre del 2025, y que la diferencia en las cuentas fiscales se explica por partidas identificables. Fue la arremetida del ministro Quiroz a propósito de este asunto la que, hace un mes, "inspiró" la acusación contra Grau.

La diputada Constanza Schönhaut (FA) pidió a la Sala tomar en cuenta "el antecedente de esta comisión, que ha recibido a múltiples expertos, constitucionalistas, economistas y también al Consejo Fiscal Autónomo, que fue categórico en decir que aquí no hay un problema de trazabilidad ni de ocultamiento de datos, que son parte fundamental de la acusación constitucional".

"Si del corazón de esta acusación nos están diciendo los expertos que no tiene fundamentos, yo pediría que los escuchemos acá en la Cámara, pero yo también espero que sirva de antecedente para lo que se discuta en el Senado", agregó.

La Sala de la Cámara verá este martes la acusación, cuyo futuro aún es incierto ante la postura de colectividades como Renovación Nacional, el Partido Liberal, el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana, cuyos respaldos aún se mantienen en la incertidumbre.