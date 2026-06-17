Messi y los tres récords del Mundial que puede romper ante Austria

Tras poner al mundo futbolístico a sus pies con su hat-trick en la victoria 3-0 de Argentina ante Argelia, Lionel Messi tendrá la oportunidad de convertirse en el goleador histórico de los Mundiales ante Austria en el Estadio AT&T de Arlington, Texas, dejando en el camino al alemán Miroslav Klose, además de apropiarse de una hazaña de la leyenda brasileña Roberto Rivelino.

Con sus tres goles ante la selección norteafricana, Messi igualó a Klose como máximo artillero histórico de las citas planetarias, con 16 dianas. De igual forma, se emparejó con el alemán como el jugador que más partidos ha ganado en la Copa del Mundo con 16 triunfos.

Si el combinado trasandino se impone en Dallas y el astro anota, el capitán albiceleste se habrá situado en solitario como dueño del récord en esas dos categorías. Y aún hay más.

Superó a Pelé y va a por Rivelino

Con su actuación en el Arrowhead Stadium de Kansas City, "La Pulga" sobrepasó a Pelé en el apartado de contribuciones directas de gol.

Antes de empezar el Mundial, Messi compartía la marca de mayor cantidad de aportes directas de gol con el genio brasileño, ambos con 21 (Messi tenía 13 anotaciones y ocho asistencias). Con los tres tantos marcados ante Argelia, El ocho veces ganador del "Balón de Oro" quedó con 24 participaciones en situaciones de peligro.

Además, con la diana anotada al 17' desde fuera del área, igualó los cinco que situaban a Roberto Rivelino en la cima de los artilleros en esta categoría.

"La patada atómica" marcó tres goles de larga distancia en México 1970, contra Checoslovaquia, Perú y Uruguay; y otros dos en Alemania 1974, frente a Zaire (actual RD Congo) y Alemania Oriental.

Messi ha anotado de la misma forma ante Irán y Nigeria en Brasil 2014; frente a México y Australia en Catar 2022; y contra Argelia en Norteamérica 2026.

Los récords de Lionel Messi en Copas del Mundo: