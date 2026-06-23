México se mide con República Checa en busca de mantener su paso perfecto en el Mundial

México recibe este miércoles a República Checa en el Estadio Azteca, desde las 21:00 horas (01:00 GMT), con el propósito de sumar tres puntos más en el Grupo A del Mundial 2026 y terminar por primera vez con paso perfecto en una fase de grupos del torneo.

Después de vencer por 2-0 a Sudáfrica y por 1-0 a Corea del Sur, los mexicanos tienen asegurado el primer lugar de su zona, lo cual les garantiza jugar los dieciseisavos de final en el Estadio Azteca.

El seleccionador, Javier Aguirre, tendrá de regreso en la alineación al defensa central César Montes, suspendido tras su expulsión en el partido frente a Sudáfrica, lo cual implicará cambios en la alineación.

Es probable que Aguirre envíe a la banca al volante Brian Gutiérrez, ya que está amonestado, y así el seleccionador evitará el riesgo de que reciba otra tarjeta amarilla y quede fuera de la siguiente fase.

La oncena de los locales será con Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Obed Vargas, Gilberto Mora; Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.

A diferencia de México, los checos necesitan ganar para clasificarse a la ronda de los 32 mejores. Perdieron con Corea y empataron con Sudáfrica, lo cual los obliga a sumar tres unidades para saltar al segundo lugar del grupo o terminar tercero con cuatro unidades.

Para lograr su objetivo, el equipo del seleccionador Miroslav Koubek tendrá que ocasionarle a México su primera derrota en un Mundial en el Estadio Azteca, un reto complicado que los europeos buscarán materializar con su fútbol aéreo y su efectividad en jugadas a balón parado.

La oncena de República Checa será con Matej Kovar; Tomas Hole, Robin Hranac, Vladimir Coufal, Ladislav Krejci; Vladimir Darida, Lukas Cerv, Michal Sadilek, Alexandr Sojka; Adam Hlozer, Patrik Schick.

El duelo entre México y República Checa será arbitrado por el argentino Yael Falcón.

En el otro partido de la tercera y última fecha del Grupo A, a jugarse en Monterrey, Corea del Sur, que suma un triunfo y una derrota, se enfrentará a Sudáfrica, que tiene un empate y una derrota.

Corea del Sur depende de sí mismo y con una victoria mantendrá el segundo puesto en el Grupo A; con un empate o una derrota, en cambio, tendrá que mirar lo que suceda en paralelo en Ciudad de México.

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