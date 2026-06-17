Miroslav Klose: Messi es bienvenido a romper mi récord, es un genio

Lionel Messi dio caza a Miroslav Klose como máximo artillero de las Copas del Mundo, situación que hizo resaltar las recientes palabras del exgoleador alemán en el inicio de la edición 2026 en Norteamérica.

El campeón del mundo con Alemania en 2014, retirado de la actividad en 2016, concedió una extensa entrevista al diario Süddeutsche Zeitung el viernes recién pasado, cuando el Mundial vivía su segundo día de competencia.

"Espero que mi récord se rompa en este torneo. Con más participantes hay más partidos y, por lo tanto, más oportunidades de marcar goles. Espero que Argentina y Francia lleguen lejos", señaló Klose.

"No hay problema, el récord se romperá tarde o temprano y Messi es bienvenido a hacerlo. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido. Messi es un genio. Y también le tengo mucho respeto al entrenador argentino", agregó.

Con todo el torneo aún por delante, solo resta que Messi —o Mbappé— sigan anotando para que se escapen y completen a cabalidad el anticipo del germano nacido en Polonia.