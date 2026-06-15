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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Mohammad Mohebbi firmó el gol del empate para Irán ante Nueva Zelanda en el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo de Medio Oriente evitó la derrota en Los Angeles.

Mohammad Mohebbi firmó el gol del empate para Irán ante Nueva Zelanda en el Mundial
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Irán, con un certero cabezazo dentro del área de Mohammad Mohebbi, selló el empate definitivo por 2-2 ante ante Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Angeles, en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026, en un duelo válido del Grupo G.

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