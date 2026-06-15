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Mohammad Mohebbi firmó el gol del empate para Irán ante Nueva Zelanda en el Mundial
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Autor: Redacción Cooperativa
El equipo de Medio Oriente evitó la derrota en Los Angeles.
El equipo de Medio Oriente evitó la derrota en Los Angeles.
Irán, con un certero cabezazo dentro del área de Mohammad Mohebbi, selló el empate definitivo por 2-2 ante ante Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Angeles, en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026, en un duelo válido del Grupo G.