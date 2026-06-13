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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Mundial 2026: BBC advirtió grave error del VAR en el EE.UU. vs. Paraguay

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El medio británico cuestionó la revisión que terminó con una amarilla para Miguel Almiron por simulación.

Mundial 2026: BBC advirtió grave error del VAR en el EE.UU. vs. Paraguay
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El medio internacional BBC Sport advirtió un grave error en la utilización del VAR durante el partido en que Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay por el Mundial 2026, luego de una revisión arbitral que terminó con una tarjeta amarilla para Miguel Almiron por simulación.

En una nota publicada por BBC Sport, escrita por Simon Stone y con análisis arbitral de Dale Johnson, el medio explicó que el árbitro neerlandés Danny Makkelie fue llamado por el VAR español Carlos del Cerro Grande para revisar una amarilla mostrada inicialmente al capitán estadounidense Tim Ream por una supuesta falta sobre Almiron.

Tras observar la acción, Makkelie revirtió su cobro y sancionó al jugador paraguayo por simulación, una decisión que generó confusión pese a que en la imagen se apreciaba que no hubo contacto del zaguero estadounidense.

El problema, según el análisis de Johnson, es que la intervención del VAR no correspondía al protocolo, debido a que la regla de "identidad equivocada" solo permite corregir al futbolista amonestado por una misma infracción, no transformar una falta cobrada en una tarjeta por simulación.

Además, BBC Sport recalcó que la revisión llegó después de que el partido ya había sido reanudado con un tiro libre para Paraguay, situación que también impediría volver atrás para revisar la jugada.

Por ello, Johnson sostuvo que la decisión "parece ser incorrecta en la ley y en el protocolo VAR", y apuntó que la FIFA probablemente deberá aclarar el episodio para evitar nuevas confusiones durante el resto del Mundial.

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