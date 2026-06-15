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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Muslera cedió un rebote y Arabia Saudita pegó el primer golpe a Uruguay en el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Abdulelah Al-Amri abrió la cuenta para los árabes en el Mundial.

Muslera cedió un rebote y Arabia Saudita pegó el primer golpe a Uruguay en el Mundial
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Arabia Saudita pegó primero y anotó el 1-0 sobre Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami, en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026, por el Grupo H.

En el minuto 41, tras un cabezazo en un tiro de esquina, el veterano arquero Fernando Muslera no pudo contener el disparo y cedió un rebote, quedando para Abdulelah Al-Amri, quien remató para el festejo de la selección asiática.

Revisa el gol de Arabia Saudita: 

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