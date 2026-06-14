Nagelsmann elogió el coraje de Curazao tras el contundente estreno de Alemania

El técnico de Alemania, Julian Nagelsmann, valoró el sólido estreno de su selección en el Mundial 2026, luego del 7-1 sobre Curazao en el NRG Stadium de Houston, aunque también tuvo palabras de reconocimiento para el debutante elenco caribeño.

"Fue un gran comienzo, los primeros 15 minutos fueron excelentes y creo que pudimos marcar más. El empate fue inesperado, y fue bueno ver la reacción del equipo. Curazao jugó mejor de lo que la gente esperaba en Alemania, jugaron con coraje", afirmó el entrenador tras el encuentro.

Alemania tomó impulso en el Grupo E, donde también están Ecuador y Costa de Marfil, gracias a los goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz en dos ocasiones, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav. Curazao, pese a la derrota, hizo historia con el primer gol de su trayectoria en una Copa del Mundo, convertido por Livano Comenencia.

Nagelsmann, que alcanzó los 1.000 días al mando de Alemania, también destacó el momento colectivo de su plantel: "Se nota la conexión que hay entre los jugadores. Lo más importante es que este equipo tiene afinidad, eso es clave y tenemos que seguir".

"No se trata de mis objetivos, se trata de nuestros objetivos. Estamos en un camino importante y hay cosas que podemos hacer mejor", cerró el seleccionador alemán.