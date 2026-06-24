Neymar debutó en el Mundial 2026 y volvió a vestir la camiseta de Brasil tras larga ausencia

Neymar, goleador histórico de Brasil, debutó este miércoles en el Mundial 2026, al ingresar en el minuto 76 del partido contra Escocia en Miami, en el cierre del Grupo C.

El 10 del Scratch llevaba muchísimo tiempo sin jugar con la verdeamarela, tras la lesión que sufrió el 17 de octubre de 2023 en un partido con Uruguay en las Clasificatorias.

Desde ese entonces, Neymar sufrió un calvario con las lesiones y recién este año pudo encontrar regularidad, con un buen nivel en el equipo de vida, Santos en Brasil.

Sin embargo, su llamado al Mundial estuvo en duda y finalmente pasó el corte de la prenómina de Carlo Ancelotti, y este miércoles pudo competir en su cuarta Copa del Mundo, tras sus participaciones en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Neymar ingresó por Matheus Cunha y recibió el cariño de la hinchada en Miami, tras haberse perdido por precaución los partidos anteriores, ante Marruecos y Haití.

Así fue el debut de Neymar en el Mundial 2026: