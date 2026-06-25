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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Nicolas Pepé aprovechó el error de Curazao y abrió el marcador para Costa de Marfil

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El atacante africano aprovechó un buen pase de Yan Diomande.

Nicolas Pepé aprovechó el error de Curazao y abrió el marcador para Costa de Marfil
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El delantero de Costa de Marfil, Nicolas Pepé aprovechó el error de Curazao en la zona defensiva y abrió el marcador para su selección en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

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