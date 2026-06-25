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Nicolas Pepé aprovechó el error de Curazao y abrió el marcador para Costa de Marfil
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El atacante africano aprovechó un buen pase de Yan Diomande.
El atacante africano aprovechó un buen pase de Yan Diomande.
El delantero de Costa de Marfil, Nicolas Pepé aprovechó el error de Curazao en la zona defensiva y abrió el marcador para su selección en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.