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Oh Hyeon-gyu remató en la boca del arco y selló la remontada de Corea del Sur ante República Checa
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los asiáticos dieron vuelta el partido en el Mundial.
Los asiáticos dieron vuelta el partido en el Mundial.
Corea del Sur logró la remontada por 2-1 ante República Checa en Guadalajara, en la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026, con un gol de Oh Hyeon-gyu.
En el minuto 79, Hwang In-beom, autor del empate, envió el centro y Hyeon-gyu remató en la boca del arco, desatando la euforia de los asiáticos en tierras mexicanas.
Revisa el gol del triunfo de Corea del Sur: