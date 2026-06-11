Oh Hyeon-gyu remató en la boca del arco y selló la remontada de Corea del Sur ante República Checa

Corea del Sur logró la remontada por 2-1 ante República Checa en Guadalajara, en la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026, con un gol de Oh Hyeon-gyu.

En el minuto 79, Hwang In-beom, autor del empate, envió el centro y Hyeon-gyu remató en la boca del arco, desatando la euforia de los asiáticos en tierras mexicanas.

Revisa el gol del triunfo de Corea del Sur: