Países Bajos, Japón y Suecia protagonizan el intenso cierre del Grupo F en el Mundial

Este jueves 25 de junio, el Grupo F de la Copa del Mundo 2026 tendrá un gran cierre en simultáneo, con tres equipos luchando por abrochar los pasajes a los dieciseisavos de final.

Países Bajos, que enfrentará al eliminado Túnez, llega como líder con cuatro unidades; los mismos de un Japón que jugará con Suecia, que está solo un punto por detrás.

El conjunto neerlandés requiere de un triunfo para mantener por mano propia el liderato del grupo, el escenario más esperado considerando lo que ha sido la participación de Túnez y sus dos derrotas en las jornadas anteriores.

Los dirigidos por Ronald Koeman vienen de golear 5-1 a los suecos, un marcador que les da un adicional en los criterios de desempate.

Por esa razón, la única carta que tiene Suecia es vencer a Japón para sobrepasarlo en puntaje. Una igualdad dejará a los nipones en la siguiente ronda como uno de los dos mejores de la tabla, aunque el DT Hajime Moriyasu apuntó a avanzar como los punteros.

La escuadra asiática quiere reafirmar el llamado a ser revelación de la Copa, papel que se encendió tras golear por 4-0 a Túnez.

Los encuentros arrancarán a las 19:00 horas de Chile (22:00 GMT) y podrás seguirlos por los Marcadores Virtuales de Cooperativa.cl.