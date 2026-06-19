Países Bajos tendrá una prueba de alta exigencia ante Suecia en el Mundial 2026

Países Bajos, tras el empate 2-2 en su debut con Japón, tendrá una prueba de alta exigencia ante Suecia este sábado en Houston, desde las 13:00 horas (17:00 GMT), en la segunda fecha del Grupo F.

El gol de Daichi Kamada que dio a Japón el empate 2-2 en el minuto 89 complicó la vida a los neerlandeses, llamados a reaccionar de forma inmediata para relanzar sus ambiciones de pase de ronda.

El equipo de Ronald Koeman había tomado ventaja dos veces, con goles de Virgin Van Dijk y de Crysencio Summerville, pero no consiguió llevarse los tres puntos en su estreno.

Países Bajos necesitará una mayor aportación de su delantera, en la que Donyell Malen y Cody Gakpo disputaron un partido deslucido ante Japón.

La posible formación de Países Bajos será con Bart Verbruggen; Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries; Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Wout Weghorst y Crysencio Summerville.

Al frente estará Suecia, que llega encendido tras haber debutado con un contundente 5-1 sobre Túnez.

Alexander Isak, delantero de Liverpool, y Viktor Gyokeres, campeón de Inglaterra con Arsenal, lideran la delantera de una Suecia que no se pone límites en esta Copa del Mundo.

El seleccionado dirigido por el británico Graham Potter llegó a este Mundial con grandes ambiciones y un equipo joven que ya pasó página tras el adiós de Zlatan Ibrahimovic.

Gyokeres anotó 14 goles en la Premier League ganada con Arsenal, y también alcanzó la última final de la Liga de Campeones, perdida contra París Saint Germain.

Isak, de 27 años, se incorporó a Liverpool el pasado verano procedente del Newcastle, a cambio de 145 millones de euros.

La oncena de Suecia será con Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelöf, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari, Jesper Karlström, Alexander Bernhardsson; Benjamin Nygren; Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

El duelo será arbitrado por el inglés Michael Oliver.

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