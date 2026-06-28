Paraguay quiere su propia gesta ante Alemania en los 16avos de final del Mundial

Paraguay desafía este lunes a Alemania, a las 16:30 horas (20:30 GMT) en el Gillette Stadium de Foxborough, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en donde intentará conseguir su propia gesta, como la que tuvo Ecuador en la fase grupal, y eliminar a los tetracampeones del mundo.

El equipo de Gustavo Alfaro clasificó en el tercer lugar del Grupo D, por debajo de Estados Unidos y Australia, y sueña con repetir su mejor actuación, cuando alcanzó los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica en 2010.

Los albirrojos perdieron en esa edición en un polémico partido con España, que posteriormente salió campeón; pero después de ese torneo, tuvo que esperar 16 años para volver a una Copa del Mundo.

Por ese motivo, los guaraníes no quieren que este viaje, después de tantos años de espera, termine tan pronto. Y después de ver la gesta de Ecuador, que venció a los alemanes en la fase grupal, sabe que puede jugar con el mismo espíritu y dar un nuevo golpe mundialista.

Para el partido, Paraguay recuperó a Miguel Almirón, quien cumplió su fecha de castigo por la expulsión ante Turquía, tras ver la tarjeta roja por la aplicación de la "Ley Prestianni".

La formación de Alfaro será con Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Alexandro Maidana; Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón, Julio Enciso; y Gabriel Ávalos.

Alemania, por su lado, afronta el choque con alta presión. En 2014 ganó en Brasil el título por última vez, y en Rusia 2018 y Catar 2022 sufrió humillantes eliminaciones en la fase grupal. Esa racha negativa se rompió en el torneo, pero las dudas se instalaron tras la derrota con los ecuatorianos.

Los dirigidos por Julian Nagelsmann afrontaron ese partido con Ecuador con el liderato asegurado en su grupo, pero aún así generó críticas el resultado que sufrieron con la escuadra sudamericana.

La formación germana será con Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, David Raum o Nathanael Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; y Kai Havertz.

El duelo será arbitrado por el juez marroquí Jalal Jayed.

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