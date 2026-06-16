Pennsylvania lanzó advertencia a selecciones del Mundial por la estatua de Rocky

La previa del Mundial 2026 sumó una curiosa advertencia en Filadelfia, donde las autoridades turísticas de Pennsylvania pidieron a los hinchas y delegaciones no vestir la famosa estatua de Rocky Balboa con camisetas de las selecciones.

El llamado apareció después de que fanáticos de Ecuador pusieran una camiseta amarilla al monumento ubicado junto al Museo de Arte de Filadelfia, en la antesala del partido ante Costa de Marfil, que terminó con derrota ecuatoriana por 1-0.

La escena reactivó la conocida "maldición de la estatua de Rocky", una superstición deportiva local que también fue asociada a caídas de equipos de la NFL como Minnesota Vikings, New England Patriots y San Francisco 49ers, luego de que sus hinchas vistieran el monumento con sus colores.

Con cinco partidos más del Mundial programados en Filadelfia, el mensaje fue dirigido a las delegaciones de Brasil, Haití, Francia, Irak, Curazao, Croacia y Ghana: La ciudad espera recibirlas con entusiasmo, pero Rocky no necesita usar sus camisetas.