Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago18.5°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Pensaron que era hecha con IA y pasó a ser la nueva "madrina" de Paraguay en el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Daniela Aguilera se hizo viral por sus fotos alentando a la Albirroja y habló del fenómeno que la transformó en una de las figuras del torneo.

Pensaron que era hecha con IA y pasó a ser la nueva
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La paraguaya Naiel -Daniela- Aguilera, de 20 años, pasó de ser una modelo a convertirse en una de las imágenes virales del Mundial 2026, luego de que sus fotos alentando a Paraguay recorrieran redes sociales y fueran replicadas en países como Turquía, Japón, Colombia, Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos.

Su aparición generó tal impacto que muchos usuarios llegaron a pensar que sus imágenes estaban hechas con Inteligencia Artificial, mientras otros comenzaron a bautizarla como "la musa del Mundial" y también como la nueva "madrina" de Paraguay en la cita planetaria.

Aguilera tomó con humor gran parte de los apodos que recibió, aunque reconoció que hay uno que no le acomoda: "Me gustan absolutamente todos los apodos que la gente me da, siempre y cuando sean positivos. Lo que sí me molesta un poquito es cuando dicen que soy IA", dijo a La Nación de Paraguay.

La joven, exMiss Teen Paraguay y estudiante de Psicología Clínica, también contó cuándo entendió el alcance de su viralización: "La verdad, no pensé que iba a llegar a tantos países. Creo que cuando vi publicaciones en Colombia, Venezuela, Turquía y Costa Rica fue cuando dije: 'Hija, ya está llegando a todos lados'".

Más allá del fenómeno en redes, Naiel aseguró que le encantaría estar presente en un partido de la selección paraguaya y proyectó sus próximos sueños: Representar a su país en Miss Universo y convertirse algún día en un ángel de Victoria’s Secret.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada