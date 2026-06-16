Pensaron que era hecha con IA y pasó a ser la nueva "madrina" de Paraguay en el Mundial

La paraguaya Naiel -Daniela- Aguilera, de 20 años, pasó de ser una modelo a convertirse en una de las imágenes virales del Mundial 2026, luego de que sus fotos alentando a Paraguay recorrieran redes sociales y fueran replicadas en países como Turquía, Japón, Colombia, Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos.

Su aparición generó tal impacto que muchos usuarios llegaron a pensar que sus imágenes estaban hechas con Inteligencia Artificial, mientras otros comenzaron a bautizarla como "la musa del Mundial" y también como la nueva "madrina" de Paraguay en la cita planetaria.

Aguilera tomó con humor gran parte de los apodos que recibió, aunque reconoció que hay uno que no le acomoda: "Me gustan absolutamente todos los apodos que la gente me da, siempre y cuando sean positivos. Lo que sí me molesta un poquito es cuando dicen que soy IA", dijo a La Nación de Paraguay.

La joven, exMiss Teen Paraguay y estudiante de Psicología Clínica, también contó cuándo entendió el alcance de su viralización: "La verdad, no pensé que iba a llegar a tantos países. Creo que cuando vi publicaciones en Colombia, Venezuela, Turquía y Costa Rica fue cuando dije: 'Hija, ya está llegando a todos lados'".

Más allá del fenómeno en redes, Naiel aseguró que le encantaría estar presente en un partido de la selección paraguaya y proyectó sus próximos sueños: Representar a su país en Miss Universo y convertirse algún día en un ángel de Victoria’s Secret.