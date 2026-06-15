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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Portugal rindió especial homenaje a Diogo Jota ad portas del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Jugadores del conjunto europeo exhibieron pulseras con el nombre del fallecido delantero.

Portugal rindió especial homenaje a Diogo Jota ad portas del Mundial
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Jugadores de Portugal rindieron homenaje a su fallecido compañero Diogo Jota mediante una pulsera con el nombre del delantero que fue obsequiada por el primer ministro del país, Luis Montenegro.

El accesorio luce los colores verde y rojo de la bandera portuguesa, el símbolo de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y los nombres de todos los convocados por el entrenador Roberto Martínez por un lado, mientras que por el otro se encuentra el de Jota.

"Es algo que todos llevamos", reveló este fin de semana Vitinha en una conferencia de prensa en Miami. Según el mediocampista de Paris Saint Germain, las pulseras fueron un regalo de la autoridad, que se aseguró de que cumplieran con las reglas para poder usarlas en el terreno de juego.

"Nos dejó a nosotros decidir si queríamos usarla y de qué manera. La recibimos con mucho cariño y decidimos usarla todos", afirmó el futbolista luso.

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