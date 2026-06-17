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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Portugal y RD Congo cerraron exigido empate en el Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Cristiano Ronaldo no pudo gravitar en el cuadro luso.

Portugal y RD Congo cerraron exigido empate en el Mundial 2026
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Cristiano Ronaldo y Portugal animaron un exigente empate 1-1 con RD Congo en el debut de ambos equipos por el Grupo K del Mundial 2026, disputado en el Estadio Houston de Texas.

Un gol de cabeza al borde del descanso de Yoane Wissa para la República Democrática de Congo frustró a la selección de Portugal y a Cristiano Ronaldo con una igualdad.

El gol del conjunto luso lo marcó Joao Neves, también con un frentazo, en el minuto 6 del duelo disputado en Houston.

El resultado dejó a ambos elencos con un punto en una serie que también comparten con Colombia y Uzbekistán.

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