Portugal y RD Congo cerraron exigido empate en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Portugal animaron un exigente empate 1-1 con RD Congo en el debut de ambos equipos por el Grupo K del Mundial 2026, disputado en el Estadio Houston de Texas.

Un gol de cabeza al borde del descanso de Yoane Wissa para la República Democrática de Congo frustró a la selección de Portugal y a Cristiano Ronaldo con una igualdad.

El gol del conjunto luso lo marcó Joao Neves, también con un frentazo, en el minuto 6 del duelo disputado en Houston.

El resultado dejó a ambos elencos con un punto en una serie que también comparten con Colombia y Uzbekistán.