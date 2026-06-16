Rabiot criticó el pasto de la cancha en Nueva Jersey: "Se parece bastante más al sintético"

El mediocampista francés Adrien Rabiot criticó este martes el estado del césped del estadio MetLife de Nueva Jersey, que según el futbolista "ni siquiera se le puede llamar terreno de juego", describiéndolo como "parecido al césped sintético".

"Este terreno de juego... ni siquiera sé si se le puede llamar así. Se parece bastante más a un sintético. Estaba bastante duro y rígido. Pero es igual para todos los equipos y hay que adaptarse", expresó Rabiot en zona mixta después del triunfo de Francia por 3-1 sobre Senegal en el debut de "Les Bleus" en el Mundial de Norteamérica.

"El tiempo hoy estuvo bastante bueno después de haber entrenado estos últimos días con mucho calor. Se podía respirar mejor. Esperemos tener un mejor terreno de juego en los próximos partidos", agregó el actual jugador de AC Milan.

El Estadio MetLife, rebautizado como estadio Nueva York/Nueva Jersey durante el la cita planetaria por motivos comerciales de la FIFA, suele acoger partidos de NFL, competencia de fútbol americano en la que New York Giants y New York Jets ocupan el recinto, en el que se coloca gramado artificial, diferente al que se usa para el balompié.

Sobre el debut del cuadro europeo, Rabiot catalogó como un alivio la victoria por 3-1 ante Senegal porque "siempre hay un poco de presión en los estrenos en torneos como este".

Además, elogió a Kylian Mbappé, nuevo goleador histórico del combinado galo.

"Es un gran logro para él", comentó el futbolista sobre el doblete del delantero ante el cuadro africano, con el que logró convertirse en máximo artillero de todos los tiempos en la selección francesa con 58 goles en 99 partidos, superando a Olivier Giroud, que marcó un total de 57 en los 137 partidos que disputó con "Les Blues".

Tras su victoria ante Senegal, Francia se enfrentará ante Irak en Philadelphia el 22 de junio y cerrará su participación en el Grupo I el 26 contra Noruega en Boston.