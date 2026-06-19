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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Raphinha se retiró lesionado antes del descanso del Brasil vs. Haití

Publicado:
| Periodista Digital: EFE
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Raphinha, extremo de FC Barcelona, se retiró este viernes lesionado en el minuto 40 del partido de la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026 entre las selecciones de Brasil y Haití, que se disputó en Filadelfia.

El 11 de la Canarinha abandonó el césped del Lincoln Financial Field cabizbajo y con cara de preocupación, mientras algunos de sus compañeros se acercaban para darle ánimos.

El atacante del Barça fue sustituido por Rayan, el brasileño más joven de la convocatoria y jugador del Bournemouth.

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