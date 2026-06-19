Raphinha se retiró lesionado antes del descanso del Brasil vs. Haití

Raphinha, extremo de FC Barcelona, se retiró este viernes lesionado en el minuto 40 del partido de la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026 entre las selecciones de Brasil y Haití, que se disputó en Filadelfia.

El 11 de la Canarinha abandonó el césped del Lincoln Financial Field cabizbajo y con cara de preocupación, mientras algunos de sus compañeros se acercaban para darle ánimos.

El atacante del Barça fue sustituido por Rayan, el brasileño más joven de la convocatoria y jugador del Bournemouth.