Romario respondió sin filtro a una comentarista en TV: "Quien no conoce mucho de fútbol piensa así"

El exdelantero y campeón mundial Romario fue tendencia por su dura respuesta ante la idea de tomar el empate de Brasil ante Marruecos como una derrota.

Fue su compañera Fernanda Gentil, en la transmisión oficial online de CazéTV para Brasil, quien le planteó esa idea.

"Empatar en el primer juego de una Copa del Mundo, contra una selección de Marruecos... quien no conoce mucho de fútbol va a tener ese pensamiento que tú tienes".

"Marruecos, con certeza, presentó un fútbol mejor, más técnico, mejor posicionado", continuó antes de que Gentil retomara la palabra.

En su cuenta de Instagram, Romario reafirmó su idea: "Un empate en el partido inaugural y déjenme decirles... tuvimos suerte".

"Nos faltó organización, nos faltó personalidad y corrimos sin rumbo fijo. El Mundial no perdona a los equipos que salen al campo sin saber exactamente qué quieren hacer. El resultado podría haber sido peor. Ahora toca levantar la cabeza, poner las cosas en orden y jugar fútbol de verdad en el próximo partido", escribió.