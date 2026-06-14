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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Schlotterbeck, Havertz, Musiala, Brown y Undav castigaron a Curazao en el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los germanos arrasaron con el representante de Concacaf.

Schlotterbeck, Havertz, Musiala, Brown y Undav castigaron a Curazao en el Mundial
 EFE
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Alemania reaccionó con fiereza tras el empate transitorio de Curazao en el primer tiempo, anotando cinco goles para sellar la goleada definitiva en su estreno por el Grupo E del Mundial 2026.

Nico Schlotterbeck devolvió la ventaja al cuadro alemán con un cabezazo al minuto 38 y Kai Havertz aumentó con un penal que cerró la primera etapa (45+5').

Recién iniciado el complemento Jamal Musiala puso la cuarta cifra (47'). Luego llegaron las anotaciones de Nathaniel Brown (68') y Deniz Undav (78').

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