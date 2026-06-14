Schlotterbeck, Havertz, Musiala, Brown y Undav castigaron a Curazao en el Mundial

Alemania reaccionó con fiereza tras el empate transitorio de Curazao en el primer tiempo, anotando cinco goles para sellar la goleada definitiva en su estreno por el Grupo E del Mundial 2026.

Nico Schlotterbeck devolvió la ventaja al cuadro alemán con un cabezazo al minuto 38 y Kai Havertz aumentó con un penal que cerró la primera etapa (45+5').

Recién iniciado el complemento Jamal Musiala puso la cuarta cifra (47'). Luego llegaron las anotaciones de Nathaniel Brown (68') y Deniz Undav (78').