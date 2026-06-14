Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal
Schlotterbeck, Havertz, Musiala, Brown y Undav castigaron a Curazao en el Mundial
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Los germanos arrasaron con el representante de Concacaf.
Los germanos arrasaron con el representante de Concacaf.
Alemania reaccionó con fiereza tras el empate transitorio de Curazao en el primer tiempo, anotando cinco goles para sellar la goleada definitiva en su estreno por el Grupo E del Mundial 2026.
Nico Schlotterbeck devolvió la ventaja al cuadro alemán con un cabezazo al minuto 38 y Kai Havertz aumentó con un penal que cerró la primera etapa (45+5').
Recién iniciado el complemento Jamal Musiala puso la cuarta cifra (47'). Luego llegaron las anotaciones de Nathaniel Brown (68') y Deniz Undav (78').