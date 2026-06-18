Sudáfrica amargó a República Checa y celebró un empate en el inicio de la segunda fecha

La selección de Sudáfrica batalló hasta el final para salvar un empate 1-1 ante República Checa en el inicio de la segunda fecha del Grupo A en el Mundial 2026.

El elenco checo, que venía de caer ante Corea del Sur, avisó de entrada con una llegada clara de Patrik Schick, quien remató sin fuerza ante Ronwen Williams. Poco después, a los seis minutos, Michal Sadilek abrió la cuenta tras una jugada que nació en un saque de banda largo, siguió con un centro atrás de Adam Hlozek y terminó con una habilitación de Aleksandr Sojka para el 1-0.

El gol le quitó tensión a República Checa, pero también la hizo bajar la intensidad. Sudáfrica, que había perdido en su estreno ante México, comenzó a ganar metros y tuvo una buena aproximación con Oswin Appollis, cuyo disparo fue desviado al córner, además de un contragolpe conducido por los "Bafana Bafana" que terminó con un centro de Khuliso Mudau despejado por la defensa.

En el complemento, Schick volvió a inquietar con un cabezazo controlado por Williams, aunque la falta de profundidad checa mantuvo abierto el partido. Sudáfrica buscó con más intención que claridad y encontró el premio a los 83 minutos, cuando la árbitra estadounidense Tori Penso sancionó penal por una mano de Pavel Sulc tras un disparo de Thapelo Maseko.

Teboho Mokoena se encargó de ejecutar la pena máxima y marcó el 1-1 que terminó siendo definitivo. En el cierre, Sudáfrica fue el equipo que más insistió y casi se llevó el triunfo en el tiempo añadido con una acción de Evidence Magkopa, pero su disparo fue controlado por Matej Kovar.

Con este resultado, Sudáfrica quedó colista del Grupo A con un punto, mientras República Checa marcha tercera con la misma unidad. México y Corea del Sur, que deben enfrentarse este jueves, lideran la zona con tres puntos cada uno.