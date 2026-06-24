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Sudáfrica golpeó con un zurdazo de Maseko y complicó a Corea del Sur
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Autor: Redacción Cooperativa
El cuadro africano tomó ventaja en Monterrey.
El cuadro africano tomó ventaja en Monterrey.
Sudáfrica anotó el 1-0 parcial sobre Corea del Sur en Monterrey y se acercó a los 16avos de final del Mundial 2026, gracias al gol de Thapelo Maseko en el cierre del Grupo A.
Maseko controló en el área y soltó un zurdazo para permitir que los sudafricanos treparan al segundo lugar de la tabla con este resultado parcial.
Revisa el gol de Maseko para Sudáfrica: