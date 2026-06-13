Suecia y Túnez se miden en un duelo clave del Grupo F del Mundial 2026

Suecia y Túnez protagonizarán este domingo un partido clave por el Grupo F del Mundial 2026, en un cruce importante para las aspiraciones de ambos en una zona que también tiene a Países Bajos y Japón como rivales directos.

El equipo sueco, ubicado en el puesto 38 del ranking FIFA, llegó al torneo después de eliminar a Polonia en el Repechaje de Europa y tendrá como principales armas ofensivas a Viktor Gyökeres y Alexander Isak, llamados a marcar diferencias en el estreno mundialista.

Túnez, 45 del mundo, llega con dudas tras quedar eliminado en los octavos de final de la última Copa Africana y después de sufrir una dura derrota 6-0 ante Bélgica en su preparación. El equipo de Sabri Lamouchi buscará orden defensivo para contener a los delanteros suecos y aprovechar la presencia de Ellyes Skhiri y Hannibal Mejbri en la mitad de la cancha.

Suecia formará con Viktor Johansson en el arco; Hjalmar Ekdal, Victor Lindelöf, Isak Hien y Gabriel Gudmundsson en defensa; Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Anthony Elanga y Ken Sema en el mediocampo; Viktor Gyökeres y Alexander Isak en ataque, bajo la conducción de Graham Potter.

Túnez irá con Aymen Dahmen en portería; Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi y Ali Abdi en la zaga; Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Ismaël Gharbi y Anis Slimane en la zona media; Elias Achouri y Firas Chaouat en ofensiva, bajo las órdenes de Sabri Lamouchi.

El partido será dirigido por Yael Falcón y podrás seguir los detalles en Cooperativa.cl.