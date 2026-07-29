"Ni la dictadura se atrevió": Frente Amplio tilda de "cortina de humo" propuesta de privatizar Codelco

La propuesta del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, de evaluar una privatización parcial de Codelco para financiar el programa de Gobierno del Presidente José Antonio Kast generó un áspero cruce en El Primer Café.

Squella aseguró que si el Ejecutivo impulsa la propuesta, confía en que estarán los votos del oficialismo. Aunque, en El Diario de Cooperativa, el ministro secretario general de Presidencia, José García Ruminot, descartó que La Moneda busque privatizar Codelco.

Sin embargo, la voces a favor continúan en el oficialismo. El diputado republicano Stephan Schubert afirmó que "estoy de acuerdo con que tengamos la discusión de qué vamos a hacer y si vamos a seguir exactamente igual o no", afirmó, extendiendo la idea también a Televisión Nacional: "Hoy día todos los chilenos estamos financiando un canal que es un chorro de miles de millones de pesos".

Desde Renovación Nacional, el diputado Luis Pardo remarcó que "Codelco está totalmente desfinanciado, tiene una deuda que ya va llegando a los 30.000 millones de dólares".

Sin embargo, matizó que "las utilidades muchas veces van al Estado y no se hacen las inversiones, por lo tanto el modelo de gestión de Codelco sin duda que está haciendo agua y hay que buscar una solución".

Pardo agregó que "la solución más de fondo pasa por incorporar de alguna manera capital privado por dos razones: una, porque es capital fresco que hoy día el Estado no tiene recursos para inyectarle a una inversión de largo plazo como es Codelco, y dos, porque la presencia de privados en un directorio, por ejemplo, haría probablemente mucho más eficiente el uso de esos recursos y evitaríamos lo que estamos viviendo hoy día con Codelco".

"Cortina de humo"

El secretario general del Frente Amplio, el diputado Andrés Couble, afirmó en El Primer Café que "todas las discusiones en democracia y en política se pueden tener. Yo creo que el instalar esta discusión esta semana por parte del Partido Republicano tiene más bien una intención de (...) una cortina de humo por el tema de las contribuciones", y la compensación al fondo municipal que se discutirá en el Congreso tras caerse en la megarreforma del Gobierno.

A su juicio, volver a hablar de la privatización de Codelco, "es la agenda que nos trae de vuelta a un sistema totalmente donde todo se lleva a los privados, algo que ni la dictadura se atrevió a hacer, que fue privatizar Codelco. O sea, privatizó un montón de empresas públicas que regaló a precio de huevo a sus amigos, pero con Codelco no se metió".

"Buscar una agenda de privatización tiene más que ver con entregarle y regalarla quizás a precio de huevo a quienes mismo le están regalando la rebaja de impuestos hoy día", comentó.

La secretaria general DC Alejandra Krauss coincidió en el diagnóstico de fondo, apuntando a una contradicción central en el planteamiento republicano. "Si no se tiene recursos, ¿qué sentido tenía impulsar una reforma tributaria donde íbamos a tener menos recaudación de impuestos?", cuestionó, agregando que el debate real que subyace es sobre "un modelo de sociedad, el rol del Estado".